"Не знаю, кто говорил, что надо поменять Йокановича. В команде таких разговоров не было. Мы верим в тренера. У всех может быть неудачный этап", - цитирует Сазонова "Чемпионат".
Напомним, Славиша Йоканович возглавил "Динамо" перед началом этого сезона, сменив на посту главного тренера Сандро Шварца, который покинул РПЛ и перебрался на работу в "Герту".
В первых 13 турах нового сезона под руководством Йокановича "Динамо" набрало 20 очков и расположилось на 8-м месте в турнирной таблице. До этого у бело-голубых была 4-х матчевая безвыигрышная серия, которая прервалась победой над "Оренбургом" в 13-м туре (3:2). После этого "Динамо" так же переиграло "Ростов" в Кубке России (3:1).
Сазонов: не знаю, кто говорил, что надо менять Йокановича. В команде таких разговоров не было
Защитник "Динамо" Саба Сазонов прокомментировал слухи о возможной отставке наставника бело-голубых Славиши Йокановича.
Фото: ФК "Динамо"