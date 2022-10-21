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Семин: главная проблема "Локомотива" - физическое состояние, подготовка к чемпионату была провалена

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о причинах плохих результатов команды в текущем сезоне.
Фото: РПЛ
- Главная проблема? Физическое состояние. Подготовка к чемпионату была провалена, ведь команда играла всего 60-70 минут, а потом останавливалась. За счет постоянных матчей в чемпионате России и кубке страны футболисты, думаю, должны прибавить, надеюсь, доберут кондиции через игры. Сейчас в принципе уже выглядят неплохо, но к старту сезона оказались просто не готовы, - передает слова Семина "СЭ".

Московский "Локомотив" перед началом 14 тура Российской премьер-лиги находится в турнирной таблице в зоне стыковых матчей за выживание, занимая 13-ю строчку с 12 набранными очками в 13 матчах. После разгромного поражения от "Сочи" в 12 туре (0:4), которое стало для "железнодорожников" пятой проигранной встречей чемпионата подряд, из клуба были уволены главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн, также произошли перемены в руководстве красно-зеленых. Выездной матч 13 тура РПЛ с "Торпедо" "Локомотив" выиграл со счетом 1:0, командой руководил и.о. главного тренера Андрей Медведев, в штаб которого вернулись Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.


Локомотив Семин
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