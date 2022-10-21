- Я его обычно не тренирую. Но даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался. Может, играл бы в футбол, но специально, считаю, родителям не надо лезть в тренировки своих детей. Это как раз работа тренера. Хотел бы я, чтобы он занимался в зенитовской школе? Да, хотел бы - но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в "Спартаке", что он уже стал как истинный спартаковец, - приводит слова Аршавина Sport24.
41-летний экс-атакующий полузащитник Андрей Аршавин является воспитанником петербургского "Зенита", выигрывал в составе сине-бело-голубых чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Эпизодически Андрей продолжает выступления за ветеранские команды "Зенита". 10-летний сын Аршавина Арсений родился в 2012 году, год спустя брак футболиста и матери Арсения телеведущей Юлии Барановской распался. Ранее стало известно, что Барановская отдала подросшего Арсения в футбольную школу московского "Спартака".
Аршавин: сыну уже так промыли мозги в "Спартаке", что он стал как истинный спартаковец
Экс-полузащитник и заместитель гендиректора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о футбольном воспитании своего 10-летнего сына Арсения.
Фото: ФК "Зенит"