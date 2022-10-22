"Я вообще считаю его очень талантливым футболистом. К сожалению, он не использовал весь потенциал, который у него был. В России, наверное, он бы еще поиграл. В топ-команду или середнячок? Ну, топ-команда у нас сейчас только одна, и это "Зенит", - цитирует Аршавина Sport24.
Напомним, Александр Кокорин перед началом текущего сезона на правах аренды перебрался из "Фиорентины" в кипрский "Арис". В новом клубе россиянин провел 6 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Его арендное соглашение с кипрским клубом истекает летом следующего года.
"Зенит" в последних четырех сезонах подряд становился чемпионом России. После 13 туров текущего розыгрыша РПЛ петербуржцы снова лидируют в турнирной таблице, опережая "Спартак", идущий на втором месте, на семь очков.
Аршавин: Кокорин, наверное, еще бы поиграл в России. В топ-команде? Топ-команда у нас только одна, это "Зенит"
Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что только сине-бело-голубые сейчас являются топ-командой в России.
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