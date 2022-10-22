"Мое мнение на счет Захаряна не поменялось. Я так же считаю, что он игрок уровня "Челси", - приводит слова Дасы "Матч ТВ".
Ранее "Динамо" сегодня переиграло на "РЖД Арене" "Локомотив" (3:1). Арсен Захарян забил один из голов бело-голубых, реализовав штрафной. Благодаря этой победе "Динамо" поднялось на шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Напомним, в летнее трансферное окно Арсен Захарян был близок к уходу в "Челси". Лондонцы были готовы активировать опцию выкупа россиянина, но не успели организовать трансфер в связи с санкциями, которые затрудняют перевод денег в Россию. Несмотря на это сообщалось, что переход Захаряна в "Челси" может состояться позднее.
Защитник "Динамо" Даса: я считаю, что Захарян игрок уровня "Челси"
Защитник "Динамо" Эли Даса высоко оценил способности партнера по команде Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"