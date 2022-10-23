Вчера, 22 октября, бело-голубые одержали волевую победу над "Локомотивом" (3:1). У динамовцев серия из трех побед подряд во всех турнирах. До этого столичный клуб не побеждал на протяжении четырех матчей.
"Ситуация в "Динамо" выправляется? Да. С чем это связанно? Мы побеждаем. Набрали кондиции", - цитирует Захаряна РБ Спорт.
Захарян вчера забил один из трех мячей "Динамо" в матче с "Локо". Еще один забитый мяч Арсена во вчерашнем матче был отменен из-за офсайда у Федора Смолова.
"Динамо" после победы над "железнодорожниками" набрало 23 очка и поднялось на 6 место в РПЛ. 29 октября бело-голубые на своем поле примут "Химки".
Захарян: "Динамо" набрало кондиции
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян прокомментировал результаты команды в последних матчах.
Фото: ФК "Динамо"