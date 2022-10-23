Абаскаль возглавил "Спартак" перед началом нынешнего сезона.
"Абаскаль сделал непредсказуемый "Спартак" - трансформер. Максимально атакующий. Маслов прошел длинный пусть восстановления и, наконец, забил в ворота противника! Скорее бы вернулись все травмированные, чтобы было больше всевозможных вариаций состава", - цитирует Салихову "СЭ".
"Спартак" сегодня разгромил "Химки" на своем поле (5:0) и остался на втором месте в действующем чемпионате России по итогам 14-ти туров. Серия москвичей без поражений достигла восьми матчей. В активе "Спартака" 29 очков. На 4 балла красно-белые отстают от "Зенита". Завтра петербуржцы на своем поле сыграют с "Сочи". Игра на "Газпром Арене" начнется в 20:00 мск.
Отметим, Абаскаль не присутствовал на игре против химчан – он отбывал дисквалификацию за конфликт с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым после первого тайма московского дерби.
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Салихова считает, что Абаскаль превратил "Спартак" в непредсказуемый трансформер
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"