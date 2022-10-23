"У "Динамо" три победы подряд: мы просто притёрлись друг к другу, ведь у нас было достаточно много новых игроков.
С "Локо" мы пропустили слишком быстро, но мы знали, что у нас хватит качества, чтобы выиграть. Мы хорошо подготовились к матчу", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Подопечные Славиши Йокановича потерпели одно поражение в последних шести играх – на выезде уступили "Ахмату" (1:2). В последних трех встречах москвичи одержали победы над "Оренбургом" (3:2), "Ростовом" (3:1), а вчера оказались сильнее "Локомотива" (3:1).
"Динамо" вышло на 7-е место в таблице Российской Премьер-лиги по итогам 14-ти туров. В активе бело-голубых 23 очка.
Даса: мы знали, что у "Динамо" хватит качества для победы над "Локомотивом"
Защитник "Динамо" Эли Даса высказался о трехматчевой победной серии бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"