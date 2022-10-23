"Только должность должна быть не почетная, а полезная. Полезная клубу "Локомотив". Если это будет полезная должность, тогда пойду", - цитирует Семина "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Локомотива" намерено предложить Семину почетную должность в московском клубе или пост советника красно-зеленых. Сообщаются, что переговоры запланированы на следующую неделю.
Семин – о возвращении в "Локомотив": если это будет полезная должность, тогда пойду
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал слухи о желании москвичей назначить его на почетную должность.
Фото: РПЛ