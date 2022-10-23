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Веденеев: "Сочи" вряд ли поборется за ничью с "Зенитом" - разве что Гаранин решит "стелиться", сыграет без Нобоа

Экс-полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев дал комментарий по предстоящему матчу сине-бело-голубых против "Сочи" в рамках 14 тура РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
- Сейчас немногие команды демонстрируют желание бороться. Тренеры заявляют об атакующем футболе, игроки нацелены на техничный футбол, пытаются мяч удержать у себя. И "Сочи" стоит в ряду таких команд - они продолжают попытки играть через пас, низом, поэтому сильным командам они в основном проигрывают, со слабыми набирают очки. Так что бороться за ничью в Петербурге они вряд ли будут, хотя всё может случиться - вдруг тренер решит, что надо "стелиться", выставит состав соответствующий, того же Нобоа не поставит или выпустит его на замену, - передает слова Веденеева "РБ Спорт".

24 октября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге пройдет встреча 14 тура Российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Сочи", игра начнется в 20:00 по московскому времени. Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу чемпионата с 33 очками в 13 матчах, отрыв от идущего на второй строчке московского "Спартака" составляет 4 очка при игре в запасе у петербуржцев. "Сочи" с 20 набранными очками находится на восьмом месте. В текущем сезоне "Зенит" является лучшей домашней командой РПЛ - в 6 матчах чемпионата на "Газпром Арене" сине-бело-голубые набрали 18 очков, не допустив ни одной осечки. Матчи с "Оренбургом" и "Ростовом", которые постарались сыграть в Санкт-Петербурге в футбол с контролем мяча, завершились со счетом 8:0 и 3:1 соответственно.


Зенит Сочи Нобоа Веденеев Гаранин
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