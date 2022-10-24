- Мне нравится в России: здесь каждая игра - большой вызов. Между командами нет разрыва, каждый матч очень сложный. В некоторых лигах у тебя есть уверенность, что ты можешь обыграть того или иного соперника… В РПЛ такого меньше, это и делает чемпионат привлекательным, - передает слова Дасы "Чемпионат".
29-летний правый защитник сборной Израиля Эли Даса перешел в московское "Динамо" из голландского "Витесса" 7 сентября 2022 года на правах свободного агента, в текущем сезоне футболист принял участие в 8 матчах бело-голубых во всех турнирах. Ранее Даса выступал в голландской Эредивизи и клубах национального чемпионата Израиля - иерусалимском "Бейтаре" и "Маккаби" из Тель-Авива.
Даса: мне нравится в России. Между командами нет разрыва, каждый матч - большой вызов
Израильский защитник московского "Динамо" Эли Даса высказал мнение о чемпионате России.
Фото: ФК "Динамо"