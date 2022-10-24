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Аршавин объяснил, почему "Зенит" успешно играет с московскими клубами

Экс-полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о причинах успешной игры сине-бело-голубых против команд из Москвы.
Фото: ФК "Зенит"
- Игроки "Зенита" не то чтобы по-особому настраиваются на столичные команды, но более сконцентрировано подходят к играм с любыми сильными соперниками. Команда Семака вообще с ними играет лучше, чем с теми, кто уступает ей в классе. В других играх футболисты позволяют себе где-то недобежать, где-то - недонастроиться. А с равными "Зенит" очень дисциплинирован и практически всегда выигрывает, - передает слова Аршавина Sport24.

Петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 33 очка в 13 сыгранных матчах. По ходу нынешнего чемпионата России петербуржцы успешно играют против московских клубов - они одержали победы над "Локомотивом" (5:0 на своем поле), ЦСКА (2:1 на своем поле), "Торпедо" (2:0 на своем поле), "Спартаком" (2:1 на выезде) и "Динамо" (2:0 на выезде). Единственное поражение от московского клуба в текущем сезоне "Зенит" потерпел от "Спартака" в выездном матче группового этапа Кубка России (0:3), при этом в Суперкубке России красно-белые были крупно обыграны сине-бело-голубыми на своем поле со счетом 4:0.


Зенит Спартак ЦСКА Динамо Локомотив Торпедо Аршавин
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