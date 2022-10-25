– Сейчас вот Семак регулярно приводит "Зенит" в чемпионству. Допустим, если его поставить главным тренером в "Урал", он приведет команду к золоту? Нет, конечно. Это же простые ответы! В общем, "Зенит", как всегда, чемпион. И есть круг команд, которые будут конкурировать за второе место. Это "Спартак", ЦСКА, "Динамо" и еще кто-то. Жаль только, что второе место сегодня ничего не дает, поскольку сейчас не выступаем в еврокубках и не знаем, когда будем участвовать.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Александр Мостовой: Семак регулярно приводит "Зенит" к чемпионству. Но сделает ли он это с "Уралом"? Нет, конечно
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о превосходстве "Зенита" над другими клубами в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Зенит"