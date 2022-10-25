– Для меня ничего удивительного нет, если есть какие-то предложения по Дивееву. Он – основной защитник ЦСКА и сборной. Дивеев довольно молодой – хороший возраст для Европы. Если есть какой-то вариант, нужно пробовать уезжать. Жизнь футболиста очень короткая, надо попробовать, тем более в Италии, – цитирует Мостового "Чемпионат".
Вчера в СМИ появилась информация о том, что Игорем Дивеевым сразу четыре итальянских клуба, выступающих сейчас в Серии А: "Фиорентина", "Салернитана", "Лацио" и "Сампдория". Агент игрока подтвердил о том, что интерес из Италии имеется и достаточно давно. Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Прямо сейчас Игорь травмирован, сроки его восстановления датируются ориентировочно концом декабря 2022 года. В ЦСКА он официально перешел летом 2019 года из "Уфы", чьим воспитанником он и является. 6 миллионов евро – именно в такую сумму Transfermakt оценивает нынешнюю стоимость российского центрального защитника.
Мостовой: если у Дивеева есть какой-то вариант в Европе, нужно пробовать уезжать. Жизнь футболиста очень короткая
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе к защитнику ЦСКА со стороны нескольких клубов Серии А.
Фото: Чемпионат.com