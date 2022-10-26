– Он мог сказать, что вообще закончили бы с медалями. Что от этого бы изменилось? Сказать – это одно, а какие результаты были у него – это другое. Им дали достаточно времени. Они уже давно там были. Нужно сразу же приступать к работе и показывать результат. Никто не будет ждать год или два каких-то результатов, – цитирует Булыкина "Спорт день за днем".
Сегодня бывший помощник ушедшего главного тренера "Локомотива" Йозефа Циннбауэра через СМИ завяил, что "железнодорожники" точно не вылетели бы из РПЛ, если бы они остались в московском клубе. Также Давидс добавил, что "Локомотив" был бы близок к самым высоким местам в лиге. Напомним, что 8 октября 2022 года, сразу после матча "Сочи" – "Локомотив" (4:0), московский клуб на всех своих ресурсах объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. Прямо сейчас, по итогам четырнадцати сыгранных туров, "Локомотив" занимает четырнадцатое место в Российской премьер-лиге, располагаясь в зоне стыковых матчей.
Булыкин – о словах помощника Циннбауэра Давидса: он мог сказать, что "Локомотив" вообще закончил бы с медалями
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал слова бывшего тренера "красно-зеленых" Фадлу Давидса.
Фото: ТАСС