– Газинский – молодец, играет и забивает голы. С ним все нормально. Он является одним из ключевых футболистов. Но играет вся команда, а не он один, – приводит слова Газинского "РБ Спорт".
Юрий Газинский перешел в "Урал" в августе 2022 года в статусе свободного агента. До этого полузащитник принадлежал "Краснодару". В текущем сезоне Юрий провел тринадцать матчей за "Урал", проведя на поле в сумме 845 минут. Забил три мяча, отдал три результативных передачи. Футбольный клуб "Урал" побеждает в шести матчах подряд и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам четырнадцати сыгранных туров.
Президент "Урала" Григорий Иванов: Газинский – молодец, один из ключевых игроков клуба
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением об игре полузащитника екатеринбуржцев Юрия Газинского.
Фото: ФК "Урал"