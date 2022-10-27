Замдиректора "Химок" по развитию: никакого уголовного дела нет, откуда сливают информацию - отдельный вопрос

Заместитель директора по развитию подмосковных "Химок" Алексей Кыласов отреагировал на информацию об уголовном деле в отношении руководства клуба.

Фото: ФК "Химки"





Ранее в СМИ появилась информация, что из-за сообщений о трехмесячных задержках зарплаты в "Химках" правоохранительными органами проводится проверка , по итогу которой может быть возбуждено уголовное дело в отношении руководства подмосковного клуба. В сентябре сообщалось, что долги красно-черных составляют более 300 миллионов рублей, а игроки не получили премиальные за прошлый сезон. В этом сезоне "Химки" успели уволить двух наставников - Сергея Юрана и Николая Писарева. Сообщалось, что долг перед помощником главного тренера - Начнем с того, что никакого дела нет. А откуда сливают информацию и как ее получают телеграм-каналы - это отдельный вопрос. Если возникает вопрос о невыплатах и возбужденных делах, то можно прочитать в пресс-релизе правоохранительных органов. Пока релиза нет - значит, дела нет, - приводит слова Кыласова Matchtv.ru Ранее в СМИ появилась информация, что из-за сообщений о трехмесячных задержках зарплаты в "Химках" правоохранительными органами проводится проверка , по итогу которой может быть возбуждено уголовное дело в отношении руководства подмосковного клуба. В сентябре сообщалось, что долги красно-черных составляют более 300 миллионов рублей, а игроки не получили премиальные за прошлый сезон. В этом сезоне "Химки" успели уволить двух наставников - Сергея Юрана и Николая Писарева. Сообщалось, что долг перед помощником главного тренера сборной России составляет 30 миллионов рублей, а перед его штабом - 10 миллионов. В настоящий момент клуб возглавляет Спартак Гогниев. "Химки" не могут победить уже на протяжении 14 матчей во всех турнирах и находятся на 15 месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 9 очков.