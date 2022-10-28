По информации источника, колумбиец не полетит в Краснодар. Накануне главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что Кассьерра восстанавливается после травмы и тренируется фрагментарно.
Также сообщается, что в игре не примет участия и вратарь Даниил Одоевский, который вчера занимался по индивидуальной программе.
Матч "Краснодар" - "Зенит" состоится в воскресенье, 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым, видеоассистент - Евгений Кукуляк.
Добираться на эту игру петербуржцы будут через Ставрополь.
Источник: Bobsoccer
Bobsoccer: Кассьерра не полетит с "Зенитом" на матч против "Краснодара"
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра не поможет петербуржцам в гостевом матче 15 тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Зенит"