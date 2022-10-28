Сейчас главным тренером нижегородцев является Михаил Галактионов. СМИ сообщают, что он в ближайшее время должен возглавить "Локомотив".
На прошлой неделе появилась информация, что "Пари НН" рассматривает шесть кандидатов на должность главного тренера, в тои числе и Радимова.
"Я могу возглавить "Пари НН"? Отвечу так: дыма без огня не бывает", - цитирует Радимова Sports.ru.
Радимов в начале октября покинул пост главного тренера "Зенита-2". Фарм-клуб петербуржцев он возглавлял с 2018 года.
В прошлом сезоне нижегородский клуб возглавлял другой бывший игрок "Зенита" Александр Кержаков.
В нынешнем чемпионате России после 14 туров "Пари НН" занимает 12 место с 13 очками в активе.
Радимов - о слухах про интерес "Пари НН": дыма без огня не бывает
Бывший главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал информацию СМИ об интересе к нему со стороны "Пари НН".
Фото: ФК "Зенит"