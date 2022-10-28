"Вернётся ли Марко к тренерской деятельности зимой? Он уже готов работать, посмотрим, как всё закончится. Было много команд, но Марко решил, что этот год будет отдыхать. У него первый серьёзный отпуск за 15–16 лет. Надо это тоже понимать. Но Николич точно вернётся обратно в Россию, он очень полюбил страну", - цитирует Йоксимовича "РБ Спорт".
Напомним, Марко Николич возглавлял "Локомотив" с лета 2020 года по октябрь прошлого года. Под его руководством "железнодорожники" завоевали серебряные и бронзовые медали чемпионата России. С того момента сербский специалист является безработным. После его ухода "Локомотив" тренировали уже четыре специалиста: Маркус Гисдоль, Марвин Комппер, Йозеф Циннбауэр и нынешний и.о. главного тренера Андрей Федоров.
Агент Николича: Марко уже готов работать. Он точно вернется обратно в Россию
Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы бывшего главного тренера "Локомотива" Марко Николича, заявил, что его клиент еще поработает в России.
Фото: ФК "Локомотив"