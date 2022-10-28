Черчесов - о турнирной ситуации в РПЛ: интрига жива, "Зенит" будет чемпионом, если остальные заранее отдадут ему титул

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
3 - 0 3 0
Химки2 тайм
Ахмат
16:30
РостовНе начат
П1 2.48X 3.45П2 2.85
Локомотив
19:00
ЦСКАНе начат
П1 4.3X 3.9П2 1.81

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волга Ул
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
П1 2.57X 2.97П2 2.35
Волгарь
16:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.7X 3.1П2 2.7
Кубань
17:00
РодинаНе начат
П1 2.36X 3.4П2 2.9
Алания
17:00
АкронНе начат
П1 1.52X 4.3П2 5.8
КАМАЗ
17:00
УфаНе начат
П1 2.4X 3.15П2 3.05
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
П1 2.6X 3.2П2 2.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер Сити
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм
П1 8.5X 3.35П2 1.55
Ньюкасл
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 1.83X 3.75П2 4.4
Борнмут
17:00
ТоттенхэмНе начат
П1 4.8X 3.8П2 1.76
Брентфорд
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.21X 3.45П2 3.35
Кристал Пэлас
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 2.06X 3.4П2 3.85
Брайтон
17:00
ЧелсиНе начат
П1 2.95X 3.35П2 2.5
Фулхэм
19:30
ЭвертонНе начат
П1 2.28X 3.45П2 3.2
Ливерпуль
21:45
ЛидсНе начат
П1 1.3X 6.2П2 8.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
П1 3.25X 2.95П2 2.35
Кадис
17:15
АтлетикоНе начат
П1 5.8X 3.7П2 1.67
Севилья
19:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.09X 3.35П2 3.85
Валенсия
22:00
БарселонаНе начат
П1 5.2X 4.5П2 1.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
16:00
СассуолоНе начат
П1 1.28X 6.4П2 9.4
Лечче
19:00
ЮвентусНе начат
П1 3.7X 3.2П2 2.18
Интер
21:45
СампдорияНе начат
П1 1.27X 6.2П2 11

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вольфсбург
16:30
БохумНе начат
П1 1.83X 3.85П2 4.3
Штутгарт
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.63X 4.3П2 5.2
РБ Лейпциг
16:30
БайерНе начат
П1 1.78X 4.1П2 4.3
Бавария
16:30
МайнцНе начат
П1 1.29X 6.6П2 8.8
Айнтрахт
19:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.75X 3.55П2 2.55

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
18:00
ТруаНе начат
П1 1.11X 11П2 21
Страсбург
22:00
МарсельНе начат
П1 3.3X 3.45П2 2.25
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Черчесов - о турнирной ситуации в РПЛ: интрига жива, "Зенит" будет чемпионом, если остальные заранее отдадут ему титул

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался о чемпионской интриге в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Интрига в РПЛ жива. "Зенит" с "Факелом" сыграл вничью, а еще "Спартаку" в Кубке проиграл. Понятно, что потенциально "Зенит" сильнее всех. Но всё зависит от того, как его потенциал реализовать. "Зенит" будет чемпионом, если остальные заранее отдадут ему титул. Если будут бороться, то будет и интрига, - приводит комментарий Черчесова "Чемпионат".

В этом сезоне сине-бело-голубые не проигрывают в РПЛ, за 14 матчей было одержано 11 побед и 3 матча закончились вничью. "Зенит" побил рекорд "Ротора" (в 1994-1995 годах) по голевой серии в домашних матчах, теперь эта серия составляет 41 матч. Также петербуржский клуб уже больше года не проигрывает у себя дома, последнее поражение было 3 октября 2021 года от "Сочи" (1:2).

"Зенит" находится на 1 месте, имея в своем активе 36 очков. В предыдущем туре команда с разгромным счетом обыграла "Сочи" (7:0).


Черчесов Зенит
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