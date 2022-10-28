- Интрига в РПЛ жива. "Зенит" с "Факелом" сыграл вничью, а еще "Спартаку" в Кубке проиграл. Понятно, что потенциально "Зенит" сильнее всех. Но всё зависит от того, как его потенциал реализовать. "Зенит" будет чемпионом, если остальные заранее отдадут ему титул. Если будут бороться, то будет и интрига, - приводит комментарий Черчесова "Чемпионат".
В этом сезоне сине-бело-голубые не проигрывают в РПЛ, за 14 матчей было одержано 11 побед и 3 матча закончились вничью. "Зенит" побил рекорд "Ротора" (в 1994-1995 годах) по голевой серии в домашних матчах, теперь эта серия составляет 41 матч. Также петербуржский клуб уже больше года не проигрывает у себя дома, последнее поражение было 3 октября 2021 года от "Сочи" (1:2).
"Зенит" находится на 1 месте, имея в своем активе 36 очков. В предыдущем туре команда с разгромным счетом обыграла "Сочи" (7:0).
Черчесов - о турнирной ситуации в РПЛ: интрига жива, "Зенит" будет чемпионом, если остальные заранее отдадут ему титул
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался о чемпионской интриге в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"