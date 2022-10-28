"У нас долгое время в воротах играл Ломаев. Сейчас надо было провести ротацию и работу над ошибками. Все-таки у нас в команде не один вратарь, а несколько. Поэтому последние встречи играл Богдан Овсянников. За это время Ломаев чуть-чуть приболел. Но на последний матч в Екатеринбург он прилетал уже здоровым", - цитирует Осинькина "РБ Спорт".
Напомним, в 12-м туре РПЛ "Крылья Советов" в гостях разгромно проиграли "Спартаку" (2:5). При этом голкипер самарцев Иван Ломаев пропустил все удары в створ ворот. С тех пор Ломаев ни разу не появлялся в стартовом составе своей команды, уступив место в основе Богдану Овсянникову.
В нынешнем сезоне Иван Ломаев провел 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей. В активе Богдана Овсянникова 6 выходов на поле и 5 пропущенных мячей.
Осинькин - о смене основного вратаря в "Крыльях": надо было провести ротацию и работу над ошибками
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин объяснил смену вратаря в клубе по ходу сезона.
Фото: ПФК "Крылья Советов"