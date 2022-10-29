Денис Глушаков покинул "ВТБ Арену" за 10-15 минут до финального свистка, не став дожидаться послематчевого собрания команды.
"Динамо" и "Химки" встречались между собой сегодня, в рамках пятнадцатого тура Российской премьер-лиги. Денис Глушаков вышел в основном составе и был заменен на 35-й минуте матча. Игра завершилась крупной победой хозяев со счетом 6:1. У "Динамо" голы забивали Нгамалё, Макаров, Смолов, Тюкавин и дважды Гладышев. У "Химок" один мяч на 93-й минуте отыграл Садыгов, реализовав пенальти.
Источник: телеграм-канал "Первый спорт"
"Первый спорт": Денис Глушаков покинул "ВТБ Арену" за 10-15 минут до финального свистка
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков заблаговременно покинул стадион "Динамо", на котором "Химки" разгромно уступили московской команде (1:6).
Фото: Чемпионат.com