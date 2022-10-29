– «Динамо», конечно же, большие молодцы в этом матче. Что касается «Химок», то хочется, чтобы они быстрее навели порядок в команде, или же вылетали. Потому что это уже не футбол, а антифутбол.
– Что думаете по поводу поведения главного тренера «Химок» Спартака Гогниева во время этого матча?
– Он всегда был эмоциональный. «Химки» (а конкретно те, кто его назначали) знали, кого брали. Он всегда был таким, и я думаю, что вряд ли он поменяется за одну минуту.
– Это плохо для тренера, что он настолько эмоционален?
– Считаю, что это очень плохо. Такие эмоции не красят любого человека.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Дмитрий Булыкин: хочется, чтобы «Химки» быстрее навели порядок в команде, или же вылетали
Экс-игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал для Rusfootball.info крупную победу команды Йокановича над «Химками», а также высказался о поведении Спартака Гогниева.
Фото: соцсети Дмитрия Булыкина