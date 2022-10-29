— Валерий Георгиевич, вас эксперты называют одним из лучших в стране!
— Да ради бога! Я здесь при чем?
— Совсем не приятна такая оценка?
— Да по барабану вообще! Сегодня говорят так, а завтра проиграли два матча и скажут совершенно другое, - сказал Карпин.
Напомним, ранее сегодня "Ростов" в гостях переиграл "Ахмат" (2:1). Ростовчане уступали по ходу встречи после гола Конате, но затем сумели сначала сравнять счет, а затем и вырвать победу. Победу команде Валерия Карпина принесли голы Комличенко и Сильянова. Благодаря этому результату ростовчане сравнялись по очкам со "Спартаком", а после к ним присоединился и ЦСКА, обыгравший "Локомотив" (1:0).
Источник: "Матч ТВ"
Карпин: меня называют одним из лучших тренеров? Я то тут причем? По барабану вообще
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не придает значения оценке своей работы.
Фото: ФК "Ростов"