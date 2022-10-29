"Читал ли интервью Кокорина? Не читал. Он сказал, что хотел бы вернуться в сборную, но не имеет смысла возвращаться, когда она ни с кем не играет? Не видит смысла, значит не надо", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Напомним, ранее Валерий Карпин заявлял, что Александр Кокорин может вернуться в сборную России, поскольку вызов может получить любой. После этого Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну сказал, что хотел бы еще сыграть за сборную, но не видит смысла пока она не принимает участия в международных турнирах.
Перед началом этого сезона Кокорин перебрался на правах аренды в кипрский "Арис". Он успел провести в составе новой команды 7 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Карпин - о вызове Кокорина в сборную: не видит смысла, значит не надо
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова Александра Кокорина о нежелании приезжать в национальную команду.
Фото: ФК "Арис"