"Играли смотрибельно, азартно, грамотно. Хватало моментов, доставок, индивидуальных действий и комбинаций. У нас пока не крепкая команда. "Ростов" не показывал ничего особенного, но это сбитая команда. Тренеры работают четыре года, у них есть определенный стиль, который дает результат. Наш стиль игры стал более энергозатратным, но силенок пока не хватает", - приводит слова Ташуева пресс-служба "Ахмата".
Напомним, "Ахмат" на домашнем стадионе проиграл "Ростову" в матче 15-го тура РПЛ (1:2). При этом грозненцы лидировали по ходу встречи после раннего гола Конате, но не удержали не только победу, но и ничейный результат. В составе ростовчан забитыми мячами отметились Комличенко и Сильянов.
После этого поражения "Ахмат" остался на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Ташуева 23 набранных очка.
Ташуев - о поражении от "Ростова": у них сбитая команда, тренеры работают 4 года
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев поделился мнением о поражении его команды от "Ростова" (1:2).
Фото: ФК "Ахмат"