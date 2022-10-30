"Очень тяжело у нас первый круг прошел, что?то не складывается, с VAR никакой дружбы нет, в мелочах ошибаемся, и сразу назначают пенальти", - цитирует наставника "Матч ТВ".
"Крылья" сегодня одержали победу над "Пари НН" (2:1) на своем поле. Большую часть основного времени встречи самарский коллектив уступал в счете, но вырвал победу благодаря двум голам в добавленное ко второму тайму время.
Осинькин: с VAR никакой дружбы нет, в мелочах ошибаемся – сразу назначают пенальти
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги первого круга РПЛ после матча 15-го тура против "Пари Нижнего Новгорода".
Фото: ПФК "Крылья Советов"