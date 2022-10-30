– Мы контролировали игру с первой минуты. Так бывает, что мяч не идет в ворота. Будем работать над контролем игры, реализацией моментов. У нас есть амбиции, и мы хотим прибавлять, – передает слова Абаскаля "Чемпионат".
"Спартак" принимал на своем поле "Торпедо" сегодня, в 16:30 по московскому времени. Победный гол в этом матче забил полузащитник красно-белых Квинси Промес. У "Спартака" было много моментов в этой встрече, но реализовать они смогли лишь один. Благодаря этой победе команда Абаскаля занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, у них на счету 32 очка. "Торпедо" остается на последнем месте с шестью очками. В следующем туре они сыграют дома с "Крыльями Советов".
Абаскаль: "Спартак" контролировал игру против "Торпедо" с первой минуты. Так бывает, что мяч не идет в ворота
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль поделился эмоциями после матча 15-ого тура РПЛ против "Торпедо" (1:0).
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