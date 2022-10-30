– У Зорина особенная позиция, там необходим опыт. Невозможно научиться, работая только на тренировках. У Зорина будут моменты. Он хорошо использует пространство, открывается, – приводит слова Абаскаля "Чемпионат".
Даниил Зорин является воспитанником "Спартака" и в текущем сезоне дебютировал за основную команду. У Даниила один матч в Кубке России и две игры в Российской премьер-лиге, где он однажды отличился результативной передачей на Мелешина в поединке с "Сочи". Сегодня "Спартак" минимально обыграл "Торпедо" в рамках пятнадцатого тура РПЛ, который стал заключительным в первом круге. В следующем туре "Спартак" сыграет на выезде с "Сочи", их встреча состоится 5 ноября.
Абаскаль: у Зорина особенная позиция, там необходим опыт. У него будут моменты
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль оценил игру 18-летнего хавбека красно-белых Даниила Зорина.
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