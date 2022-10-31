- Я уверен, что Кассьерра продолжит выступать за "Зенит". Клуб приложил много усилий, чтобы заполучить его. В "Зените" им все довольны. Матео не везло в некоторых матчах, но он на одном уровне со сборной Колумбии. Именно поэтому мы выбрали "Зенит", - приводит комментарий агента Sport24.
По сообщениям СМИ, "Сочи" может вернуть 25-летнего колумбийского нападающего Матео Кассьерру. Трансфер может произойти уже этой зимой, петербуржский клуб не возражает против такого варианта. Игрок выступал за "Сочи" в сезоне 2021/2022 и стал лучшим бомбардиром клуба, забив 14 мячей.
Матео Кассьерра перешел в "Зенит" из "Сочи" в июле 2022 года, подписав контракт по схеме 3+1. По данным СМИ, сумма трансфера составила 5 миллионов евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.
Кассьерра в нынешнем сезоне сыграл в 16 матчах, забив 3 мяча и отдав 3 ассиста. Колумбией отличился в своей первой же игре, забив "Спартаку" (4:0) в матче за Суперкубок России. При этом в РПЛ игрок пока отметиться забитым голом не смог.
Агент Кассьерры: уверен, что Матео продолжит выступать за "Зенит", он на одном уровне со сборной Колумбии
Агент форварда Матео Кассьерры Никос Петропулос высказался о будущем игрока в "Зените".
Фото Global Look Press