В пятницу 4 ноября "Газпром Арена" впервые примет матч женских команд. В 16:30 мск начнется финальная игра Кубка России среди женских команд "Зенит" - ЦСКА. На следующий день, 5 ноября, состоится игра 16 тура Российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Ахматом".
Перед матчами всех гостей "Газпром Арены" ждет большая развлекательная программа.
4 ноября пройдет автограф-сессия главного тренера "Зенита" Сергея Семака. Встреча с болельщиками начнется в 15:30 и продлится до стартового свистка.
5 ноября в 14:30 мск откроется гастрономический фестиваль "Кухни народов России". В меню мероприятия - разнообразные блюда русской, татарской, карельской и кавказской кухни.
Также 5 ноября на "Газпром Арене" пройдет Большой этнографический диктант, в рамках которого можно узнать о культуре народов, проживающих в России.
В нынешнем сезоне "Зенит" не потерпел ни одного поражения в РПЛ и из 15 матчей чемпионата выиграл 12. В Кубке России сине-бело-голубые потерпели два поражения (0:2 от "Крыльев Советов" и 0:3 от "Спартака") и находятся на третьей строчке в группе В Пути РПЛ. В турнирной таблице лиги "Зенит" находится на первом месте с 39 очками, отрыв от второго места составляет 7 очков.
В праздничные выходные на "Газпром Арене" пройдет автограф-сессия Семака и фестиваль национальной кухни
В праздничные дни 4 и 5 ноября "Зенит" предлагает петербуржцам большую спортивную и культурную программу.
Фото: ФК "Зенит"