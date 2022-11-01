По информации источника от службы коммуникаций РФС, "армейцы" попросили дать оценку двум эпизодам: неназначенному пенальти в ворота железнодорожников на 48-й минуте и отмененному из-за фола в атакующей фазе голу форварда Егора Ушакова на 89-й минуте.
"Локомотив" принимал на своем поле ЦСКА 29 октября, в рамках пятнадцатого тура Российской премьер-лиги. Матч завершился минимальной победой гостей (1:0). Единственный гол был забит полузащитником "армейцев" Хесусом Мединой. ЦСКА отличился и во второй раз – в концовке матча забил Егор Ушаков, вышедший на замену вместо Медины. Но его гол отменили из-за отмашки в адрес полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Источник: "Sport24"
Sport24: ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Локомотивом"
Футбольный клуб ЦСКА отправил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС с целью подробного рассмотрения двух решений, принятых Артемом Любимовым.
Фото: "СЭ"