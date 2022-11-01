– Мы всегда пытаемся улучшить нашу игру, понимаем, какие ошибки нужно исправить. Мы сейчас набрали ход, нам важно победить в оставшихся турах перед перерывом. Шансы на чемпионство у "Динамо" остаются, нет ничего невозможного, – передает слова игрока "РБ Спорт".
Крайний защитник и капитан сборной Израиля Эли Даса играет за московское "Динамо" с сентября 2022 года, куда он перешел на правах свободного агента. До этого Даса выступал за голландский "Витесс". Контракт с "Динамо" подписан до лета 2024 года и предусматривает возможность продления еще на один год. "Динамо" по итогам первого круга РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующего "Зенита" отстает на 13 очков. Команда Славиша Йоканович не проигрывает в пяти матчах подряд – четыре победы и одна ничья с ЦСКА в гостях.
Эли Даса: у "Динамо" остаются шансы на чемпионство, нет ничего невозможного
Защитник "Динамо" Эли Даса оценил шансы бело-голубых на чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Динамо"