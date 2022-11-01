Как сообщается источник, Ашурматов уже подписал контракт с "Рубином" и должен приехать в расположение казанцев зимой. Соглашение защитника с клубом рассчитано на 3,5 года.
Рустам Ашурматов является воспитанником узбекского "Бунедкора". После этого он выступал за "Коканд 1912" и корейский "Кванджу". В феврале этого года он перебрался в "Навбахор". С того момента он успел провести за клуб 28 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Кроме того, на его счету 20 матчей в составе сборной Узбекистана.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ашурматова в 750 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Рубин" подписал контракт с защитником сборной Узбекистана Ашурматовым
Защитник "Навбахора" Рустам Ашурматов продолжит карьеру в "Рубине".
Фото: 7k.uz