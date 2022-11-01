"Зенит" вызывает восхищение, потому что имея такой звездный состав, свой максимум показывает. В данной ситуации что-то новое есть и у "Спартака". По крайней мере, он близок к традициям времен Романцева", - цитирует Семина "СЭ".
После окончания первого круга РПЛ "Зенит" лидирует в турнирной таблице. В активе команды Сергея Семака 39 набранных очков. На втором месте идет "Спартак". Москвичи отстают от сине-бело-голубых на семь очков. В трех очках от "Спартака" находится ЦСКА, идущий на третьей строчке.
Семин: "Зенит" вызывает восхищение, а "Спартак" близок к традициям времен Романцева
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением об итогам первого круга РПЛ.
Фото: ТАСС