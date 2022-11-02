– Не удивил "Зенит". Они делают то, что должны делать. Сможет ли команда не проиграть за тридцать туров? Это будет очень трудно сделать. Спад должен быть, но не забываем, что еврокубков нет. Есть Кубок России, но там не такие скорости. Обойма большая и мастеровитые игроки, может выйти кто угодно и сделать игру, – цитирует Мостового "СЭ".
По итогам пятнадцати сыгранных туров и всего первого круга Российской премьер-лиги "Зенит" привычно лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков. Ближайшим преследователем является московский "Спартак", у которого 32 очка. За ним идут ЦСКА и "Ростов" – по 29 очков. В предыдущем туре "Зенит" минимально обыграл на выезде "Краснодар" (1:0). Матч был непростым, без огромного количества моментов и сильного преимущества клуба из Санкт-Петербурга. На 87-й минуте полузащитник "Зенита" Далер Кузяев реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной со стороны левого защитника "Краснодара" Кристиана Рамиреса.
Александр Мостовой: по первому кругу "Зенит" не удивил. Они делают то, что должны делать
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой дал комментарий по игре "Зенита" в первом круге РПЛ и его шансам на итоговое первое место.
Фото: ФК "Зенит"