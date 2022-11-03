– Сейчас Хвича делает все для того, чтобы прийти к своей мечте. Думаю, что однажды мы сможем увидеть его в мадридском "Реале". Сегодня у него все хорошо в "Наполи", он играет и забивает голы. Тренер ему доверят, а это самое главное, – приводит слова Семина "РБ Спорт".
Хвича Кварацхелия известен любителям российского футбола по играм за московский "Локомотив" и казанский "Рубин". В первом клубе больше всего запомнился по работе с Юрием Семиным, во втором – с Леонидом Слуцким. В "Наполи" Хвича перешел летом 2022 года из "Динамо Батуми". В текущем сезоне у Кварацхелии восемь голов и десять результативных передачах в семнадцати играх Лиги чемпионов и Серии А. Контракт Хвичи с "Наполи" действует до лета 2027 года. На текущей неделе прервалась беспроигрышная серия "Наполи", длившаяся с апреля 2022 года. Ее прервал английский "Ливерпуль" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (0:2). Но это не помешало команде Спалетти выйти в плей-офф ЛЧ, где уже 7 ноября Хвича и его партнеры узнают своего будущего соперника.
Юрий Семин: однажды мы увидим Кварацхелию в мадридском "Реале"
Заслуженный тренер России Юрий Семин поделился мнением по поводу игры полузащитника "Наполи" Хвичи Кварацхелии.
Фото: Global Look Press