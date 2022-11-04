– На мне правда часто фолят. Но, опять же, мне вообще плевать. Кто-то что-то сказал – и началось. Да пожалуйста, называйте хоть косаткой, хоть дельфином, хоть динозавром. Я делаю свою работу: забиваю голы, отдаю голевые, работаю на команду, – приводит слова Соболева "Чемпионат".
Те самые недоброжелатели придумали для форварда красно-белых прозвище "дельфин" за его частые падения в борьбе с соперниками. Александр Соболев играет за "Спартак" с лета 2020 года. Текущий сезон Александру удается особенно – в семнадцати матчах за клуб в Российской премьер-лиге и Кубке России он забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. Соболев признавался лучшим игроком РПЛ в сентябре и уже во второй раз за осень вызывается Валерием Карпиным в сборную России. Вчера Александр попал в расширенный список национальной команды. В товарищеском матче со сборной Киргизии 24 сентября Соболев забил один из мячей – первый в игре.
Соболев: называйте меня хоть косаткой, хоть дельфином, хоть динозавром – мне плевать
Форвард "Спартака" Александр Соболев высказался о том, как реагирует на прозвища и шутки, которые отпускают в его адрес недоброжелатели.
Фото: Global Look Press