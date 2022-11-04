– Очень двоякое впечатление от первого круга. С одной стороны, есть качество игры, но с другой – количество очков. Качество в некоторых матчах было очень достойное, вы видели. Мы мало кому проиграли по количеству моментов. Наверное, только "Уралу", когда остались в меньшинстве. Но даже "Спартаку" по этому показателю не проиграли, несмотря на поражение с крупным счетом. Ребята прибавляют. Мы это видим и чувствуем. О задачах на сезон не хотелось бы говорить. Мы максималисты, хотим выигрывать всегда. Как в итоге получится – увидим, – цитирует Осинькин "Metaratings".
По итогам пятнадцати сыгранных туров и всего первого круга Российской премьер-лиги самарские "Крылья Советов" занимают одиннадцатое место в турнирной таблице, имея на своем счету семнадцать очков. Игорь Витальевич Осинькин возглавляет команду, начиная с лета 2020 года, когда "Крылья" вылетели из РПЛ в Футбольную национальную лиги. Осинькин за сезон вернул клуб в премьер-лигу с первого места, выиграв ФНЛ. И первый сезон при Игоре Витальевиче в Российской премьер-лиге завершили в первой половине турнирной таблицы – на восьмом месте. Летом из команды ушли игроки основы и лидеры полузащиты – Владислав Сарвели перешел в "Сочи", а Антон Зиньковский стал игроком "Спартака". В предыдущем туре "Крылья" обыграли дома "Пари НН" со счетом 2:1, забив два гола в самой концовке. В следующем туре на выезде встретятся с "Торпедо", занимающим последнее место в РПЛ. "Автозаводцев" с недавних пор возглавляет Андрей Талалаев, который работал главным тренером "Крыльев Советов" ровно до прихода в самарский клуб Игоря Осинькина.
Главный тренер "Крыльев Советов" Осинькин: мы – максималисты, хотим выигрывать всегда
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.
Фото: "Крылья Советов"