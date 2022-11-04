– Думаю, "Спартак" легко выиграет у "Сочи". Вообще, считаю, что "Спартак" легко может выиграть у всех в РПЛ, кроме "Зенита", – передает слова Камоцци "РБ Спорт".
"Сочи" примет на своем поле московский "Спартак" завтра, 3 ноября, в 14:00 по московскому времени. После пятнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице (32 очка), от лидирующего "Зенита" они отстают на семь очков (39 очков). "Сочи" идут на девятом месте, имея на своем счету 21 очко. В предыдущем туре "Спартак" на своем поле обыграл "Торпедо со счетом 1:0, а "Сочи" на выезде уступил самарским "Крыльям Советов" (1:2).
Камоцци: "Спартак" легко выиграет у "Сочи". Красно-белые вообще легко могут выиграть у всех в РПЛ, кроме "Зенита"
Экс-советник бывшего президента красно-белых Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о матче 16-ого тура РПЛ "Сочи" – "Спартак".
Фото: РИА Новости