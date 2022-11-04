– Все считают "Урал" фаворитом. Они играют дома, у них хорошая серия, а у "Локомотива" – все наоборот. Но я считаю, что "Локо" поборется, у них есть шансы. Думаю, шансы 50 на 50. Все будет зависеть от игроков "Локомотива", как они настроятся на игру, будут ли допускать ошибки. Конечно, фаворит на бумаге – "Урал", у них есть хорошие шансы на успех, "Локомотиву" нужны очки, они приложат все усилия для победы, это будет их мотивировать. Не исключу, что "Локо" сможет и победить. Должно же это когда-то произойти, иначе он может скатиться на самое дно таблицы, – цитирует Булыкина "РБ Спорт".
"Урал" примет на своем поле московский "Локомотив" в ближайшее воскресенье, 6 ноября, в 14:00 по московскому времени. Эта встреча откроет для обоих клубов второй круг Российской премьер-лиги. По итогам первого "Урал" занимает десятое место в турнирной таблице, имея 17 очков на своем счету, а "Локомотив" идет четырнадцатым, в зоне стыковых матчей, набрав 12 очков. Матч этих же команд в первом круге завершился гостевой победой екатеринбуржцев со счетом 4:2. Прямо сейчас команда Виктора Гончаренко не проигрывает в семи матчах подряд – шесть побед и одна ничья. Виктор Михайлович возглавил "Урал" в августе, когда команда шла на дне турнирной таблицы. В предыдущем туре "Локомотив" дома уступил московскому ЦСКА со счетом 0:1, а "Урал" сыграл на выезде с "Сочи" 2:2.
Булыкин: все считают "Урал" фаворитом в игре с "Локомотивом", но у "железнодорожников" есть шансы
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче москвичей с "Уралом" в 16-ом туре РПЛ.
Фото: "Локомотив"