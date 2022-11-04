"Сейчас мы не интересуемся ни одним игроком из России. Зимой будет видно, возможен ли какой-либо трансфер", - цитирует Джунтоли Sport24.
Напомним, перед началом этого сезона в "Наполи" из "Динамо" Батуми перебрался Хвича Кварацхелия. До этого грузинский полузащитник выступал в РПЛ за "Локомотив" и "Рубин".
В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 17 матчей за неаполитанцев, в которых забил 8 мячей и отдал 10 результативных передач. Полузащитника признавали лучшим игроком месяца в Серии А.
Спортивный директор "Наполи": не интересуемся ни одним игроком из России
Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли заявил, что команда сейчас не рассматривает трансферы игроков, которые выступают в РПЛ.
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