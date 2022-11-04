Напомним, ранее сообщалось, что священник посетил домашний стадион "Химок". Отмечалось, что так в клубе хотели снять "проклятье", которое, по мнению руководства, связано с неудачными результатами команды.
"Священник на стадионе? Я верю в бога. Для меня это нормальное явление. Знаю, что к Юрию Семину в "Локомотиве" еще приезжали священники. И на базу тоже. Это нормальное явление", - приводит слова Глушакова "СЭ".
Сегодня "Химки" сумели прервать серию поражений, обыграв на своем поле "Оренбург" (2:0). Эта победа стала первой для подмосковной команды с августа, когда ее еще тренировал Сергей Юран.
Глушаков - о приглашении священника на базу "Химок": нормальное явление, к Семину в "Локомотиве" тоже приезжали
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков прокомментировал приглашение священника в расположение его команды.