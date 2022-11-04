Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сочи
14:00
СпартакНе начат
П1 3X 3.65П2 2.3
Факел
16:30
КраснодарНе начат
П1 2.85X 3.3П2 2.6
Зенит
16:30
АхматНе начат
П1 1.16X 8.2П2 17
ЦСКА
19:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.33X 5.4П2 9.6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
18:00
БрайтонНе начат
П1 3.4X 3.25П2 2.29
Лидс Юнайтед
18:00
БорнмутНе начат
П1 1.73X 3.95П2 4.8
Манчестер Сити
18:00
ФулхэмНе начат
П1 1.14X 9.4П2 18
Ноттингем
18:00
БрентфордНе начат
П1 2.7X 3.3П2 2.7
Эвертон
20:30
Лестер СитиНе начат
П1 2.6X 3.3П2 2.85

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
16:00
КадисНе начат
П1 2.3X 3.05П2 3.6
Вальядолид
18:15
ЭльчеНе начат
П1 1.91X 3.65П2 4.1
Сельта
20:30
ОсасунаНе начат
П1 2.29X 3.25П2 3.35
Барселона
23:00
АльмерияНе начат
П1 1.11X 11П2 22

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
17:00
СассуолоНе начат
П1 2.95X 3.5П2 2.4
Салернитана
17:00
КремонезеНе начат
П1 2.26X 3.45П2 3.25
Аталанта
20:00
НаполиНе начат
П1 3.15X 3.55П2 2.27
Милан
22:45
СпецияНе начат
П1 1.25X 6.4П2 12

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3X 3.6П2 2.32
Майнц
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.08X 3.6П2 3.55
Герта
17:30
БаварияНе начат
П1 8.8X 6.6П2 1.29
Боруссия Д
17:30
БохумНе начат
П1 1.28X 6.4П2 10
Аугсбург
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 4.4X 4П2 1.78
Вердер
20:30
Шальке-04Не начат
П1 1.62X 4.4П2 5.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аяччо
19:00
СтрасбургНе начат
П1 2.9X 3.05П2 2.7
Анже
23:00
ЛансНе начат
П1 5.6X 4.2П2 1.61
Сделать ставку

Глушаков: выживут ли "Химки"? В том году нас тоже топили, но мы же остались

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков поделился мнением о текущем положении подмосковного клуба в чемпионате России.
Фото: "Матч ТВ"
"Верю ли, что "Химки" выживут? Вы в том году тоже нас все время топили, но мы же остались", — цитирует футболиста химчан "Чемпионат".

"Химки" днем ранее прервали длительную серию без побед в официальных матчах, которая продлилась почти 3 месяца. В рамках 16-го тура Премьер-лиги команда под руководством Георгия Джиоева оказалась сильнее "Оренбурга" - встреча завершилась со счетом 2:0.


Глушаков Химки
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Официально: сборная России 20 ноября сыграет с Узбекистаном
Кавазашвили – об Айртоне: зачем он нужен "Спартаку"? Кто будет играть за клуб, который ненавидит?
Терюшков – о победе "Химок" над "Оренбургом": обольщаться не стоит, клуб – на дне таблицы РПЛ
Гвардиола: завидую Холанду. Я сказал ему – больше никаких голов, иначе обо мне не будут говорить
"Не думаю, что будет желание мстить за потерю очков". Кержаков – перед матчем с "Ахматом"
Кержаков: во время матча с "Оренбургом" мне кричали – иди к нам, посиди! 1
Кроос: Гвардиола боролся до последнего дня, чтобы удержать меня в "Баварии"
Аяз Гулиев: "Химки" стали лучше играть без Гогниева? Это бред
Тренер "Химок" Джиоев – после победы над "Оренбургом": мы сейчас выжаты
Итальянский журналист: интерес к Дивееву в Серии А остается – его можно сравнить с Кьеллини и Бонуччи 3
Садыгов – о первой за 3 месяца победе "Химок": как камень с плеч упал! Было большое давление
Зорин: Промес на недосягаемом уровне, я мог только мечтать оказаться с ним на одном поле
Зиньковский – о поддержке фанатов: в "Спартаке" спрашивают – ты что, купил трибуны?
Свинов – о Fan ID: на трибунах "Факела" будут незначительные изменения. Недосчитаемся тысячи 3-4
Глушаков: выживут ли "Химки"? В том году нас тоже топили, но мы же остались
Свинов – о Ваноли: он запомнился агрессией, которая была направлена на благо "Спартака"
Якобс: "Шахтер" зимой рассмотрит предложения о трансфере Мудрика за сумму от 60 млн евро
Фанаты "Спартака" подрались с футболистами молодежки ЦСКА после гола красно-синих 2
Гулиев: по игре "Химки" заслужили наконец-то эти очки
Григорян: не смейтесь над Гогниевым. В его безумии есть огромная одержимость и энергетика 3
Роднина: отсутствие сборной России на ЧМ-2022 не будет слишком заметно 2
Личка - о продлении контракта с "Оренбургом": буду рад, если в клубе захотят, чтобы я остался
Идову: присутствие Гогниева ощущалось в матче с "Оренбургом"
Личка: если у Сычевого будет хорошее предложение, мы не будем его держать
У форварда "Тоттенхэма" и сборной Кореи Сон Хын Мина 4 перелома глазницы. Он может пропустить ЧМ-2022 2
Зеленов - об оскорбительной кричалке Пилипенко: напомним молодым спартаковцам, что уважение ценится в футболе 7
Lance: "Фламенго" хочет выкупить Айртона из "Спартака" 2
Глушаков: Каррера постоянно теряется в мыслях - сначала я великий игрок, а затем на ужин не пригласил 4
Садыгов: связана ли победа "Химок" с отсутствием Гогниева? Нет, никак не связана 2
Болельщики "Зенита" признали Малкома лучшим игроком команды в октябре
Все новости
-