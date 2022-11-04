"Верю ли, что "Химки" выживут? Вы в том году тоже нас все время топили, но мы же остались", — цитирует футболиста химчан "Чемпионат".
"Химки" днем ранее прервали длительную серию без побед в официальных матчах, которая продлилась почти 3 месяца. В рамках 16-го тура Премьер-лиги команда под руководством Георгия Джиоева оказалась сильнее "Оренбурга" - встреча завершилась со счетом 2:0.
Глушаков: выживут ли "Химки"? В том году нас тоже топили, но мы же остались
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков поделился мнением о текущем положении подмосковного клуба в чемпионате России.
Фото: "Матч ТВ"