"А Соболев все-таки какой-то жестокий... Это же не первый случай, когда в этом сезоне он нарушает правила. Конечно, ему часто достается по ногам. Но отвечать надо только голами. На месте Абаскаля я бы его оштрафовал. Ты же подводишь команду!" - цитирует Орлова "СЭ".
Напомним, ранее сегодня "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Сочи" (1:1). Уже на 10-й минуте Александр Соболев получил желтую карточку от арбитра Артема Чистякова. Спустя 14 минут произошел спорный эпизод - Александр Соболев в борьбе попал локтем в лицо Артуру Юсупову, но арбитр встречи Артем Чистяков не заметил нарушения правил.
Орлов: на месте Абаскаля я бы оштрафовал Соболева! Он же подводит команду!
Журналист Геннадий Орлов прокомментировал нарушения правил со стороны форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: Матч Премьер