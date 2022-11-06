- С "Сочи" был тяжелый матч. Поле - не лучшего качества, но для всех оно было одинаковое. В моменте с голом в наши ворота чуть-чуть не повезло - сначала мяч отскочил от Сели, потом еще один отскок. Не очень приятный гол. Но сильно на нас он не повлиял, нормально выходили на второй тайм, - передает слова Хлусевича Sport24.
Матч 16 тура Российской премьер-лиги "Сочи" - "Спартак" завершился вничью со счетом 1:1. На 7 минуте атакующий полузащитник гостей Квинси Промес забил первый гол в этой встрече, замкнув головой подачу Даниила Денисова. На 44 минуте защитник Кирилл Заика стал автором ответного гола "Сочи", подкараулив отскок мяча в штрафной. "Спартак" набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице с 6-очковым отставанием от "Зенита", "Сочи" с 22 очками находится на девятой строчке.
Хлусевич - о ничьей "Спартака": в моменте с голом "Сочи" в наши ворота чуть-чуть не повезло
Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич прокомментировал ничейный исход выездного матча 16 тура РПЛ против "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"