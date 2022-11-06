Сегодня гендиректор петербуржцев Александр Медведев сообщил, что после разговора с игроком было принято решение вывести его из состава.
"Я разговаривал с Димой после вчерашнего - он очень расстроен. Но разговоров о поиске нового клуба пока на сегодняшний день нет. Если "Зенит" не хочет видеть Чистякова у себя в команде - пусть скажут нам об этом, тогда мы начнем заниматься поиском нового клуба", - цитирует агента "Чемпионат".
Вчера, 5 ноября, после поражения от "Ахмата" (1:2) Медведев заявил, что проведет с Чистяковым "серьезный разговор", а также намекнул на возможный уход защитника из команды. Петербуржцы пропустили два мяча уже к 8-й минуте встречи, отличились Харин и Конате. При этом в эпизоде со вторым голом грубо ошибся защитник сине-бело-голубых Чистяков. В итоге его заменили уже на 32-й минуте встречи.
Чистяков выступает за "Зенит" с 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 9 матчей во всех турнирах (538 минут). В стартовом составе Дмитрий выходил в 6 матчах. Контракт Чистякова с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2025 года.
В "Зените" сообщили, что Чистяков выведен из основного состава команды
Агент Чистякова: если "Зенит" не хочет видеть Дмитрия в команде - пусть скажут нам об этом
Андрей Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, высказался об отстранении его клиента от основной команды сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"