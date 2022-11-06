"Как я и говорил ранее, мной интересовались клубы РПЛ, но это уже в прошлом. Сейчас идут переговоры с федерацией футбола Казахстана. Контракт еще не подписал, но определенные продвижения уже есть. В общем, с большей долей вероятности продолжу работу со сборной Казахстана", - приводит слова Адиева "РБ Спорт".
Напомним, Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле этого года. Под его руководством команда провела 6 матчей, в которых одержала 4 победы, один раз сыграла вничью и один раз уступила.
Ранее Адиев тренировал в России "Чайку" и "Анжи". Кроме того он занимал пост ассистента главного тренера "Ахмата" и возглавлял карагандинский "Шахтер".
Адиев: мной интересовались клубы РПЛ, но я продолжу работу со сборной Казахстана
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что к нему проявляли интерес клубы РПЛ.
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