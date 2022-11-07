– Правда ли, что нашей селекцией занимается "Зенит"? Нет. Это все Дима Андреев, наш спортивный директор. Иностранцев брали сами, – передает слова Лички "РБ Спорт".
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что футбольный клуб "Зенит" помогал "Оренбургу" поиске латиноамериканских легионеров, которые перебрались в Оренбург минувшим летом: Брайана Мансильи, Лукаса Веры, Габриэла Флорентина и Джимми Марина. Все эти футболисты в составе своего клуба уступили в девятом туре "Зениту" со счетом 0:8. Игра проходила в Санкт-Петербурге 11 сентября 2022 года.
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка: "Зенит" не занимается нашей селекцией
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка опроверг слухи о помощи "Зенита" в селекции оренбургского клуба.
Фото: ФК "Оренбург"